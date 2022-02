,,To nie są patrioci. To są idioci’’. Tusk próbuje grać sprawą FO

Kolejnym pretekstem do ataku w PiS dla Donalda Tuska stały się skandaliczne praktyki brukselskich urzędników, którzy bezprawnie blokują środki z Funduszu Odbudowy dla Polski. Oskarżając rząd Zjednoczonej Prawicy o to, że środki te nie dotarły jeszcze do Polski lider PO mówi na opublikowanym w mediach społecznościowych filmie: „To nie patrioci. To idioci”.

Komisja Europejska wciąż nie zatwierdziła polskiego Krajowego Planu Odbudowy, w związku z czym do Polski nie dotarły środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Sprawę postanowił wykorzystać Donald Tusk, który jeszcze niedawno zapewniał Polaków, że „załatwi” w Brukseli wypłatę środków.

- „To jest banknot 50 euro. Na tej palecie jest 18 milionów euro. Wyobraźcie sobie 3222 takie palety, które wypełniają cały stadion. Te palety to 58 miliardów euro. To właśnie takie pieniądze czekają na Polskę i Polaków w Europie. Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm i budżetów rodzinnych. Jedyny powód, dla którego nie możecie sięgnąć pieniądze, to upór PiS. Ich liderzy powiedzieli niedawno, że Polska być może powinna zrezygnować z tych pieniędzy. Ich być może na to stać, ale polskich rodzin i firm nie stać na takie idiotyzmy. To nie są patrioci, to są idioci”

- mówi na nagraniu lider partii, która w Sejmie… nie poparła ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

To nie są patrioci. To są idioci. pic.twitter.com/HxCP5TNJJw — Donald Tusk (@donaldtusk) February 10, 2022

kak/DoRzeczy.pl