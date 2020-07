To wojna cywilizacyjna! Nie można popierać Trzaskowskiego

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz w rozmowie z TVP INFO powiedział: „Każdy polski patriota powinien wiedzieć, że na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego nie można głosować; to jest wojna cywilizacyjna i nie można go popierać”. Dodał, że wyborcze umizgi Trzaskowskiego do środowiska narodowego w niczym mu nie pomogą.

Bąkiewicz stanowczo zauważył: „Faktycznie Rafał Trzaskowski dokładnie wpisywał się w działania swojej poprzedniczki Hanny Gronkiewicz-Waltz i powiedział, że będzie stopował patriotyczne marsze, nie tylko Marsz Niepodległości, ale także Marsz Powstania Warszawskiego”.

Dodał, że sami współpracownicy Trzaskowskiego mówią o nim wiele. Jego zdaniem to ludzie o marksistowskich poglądach. Nie wskazał na kogo odda swój głos, ale jasno zadeklarował, że „nie można głosować na Trzaskowskiego”.

Prezes SMN powiedział: „Każdy polski patriota powinien wiedzieć, że na tego człowieka po prostu nie można głosować. Do prezydenta Andrzeja Dudy mamy wiele zastrzeżeń, ale Trzaskowski jest człowiekiem zupełnie z innej bajki.(...) To jest wojna cywilizacyjna i nie można popierać Rafała Trzaskowskiego”.

ks/ PAP, TVP INFO