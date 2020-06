Trzaskowski nie chce Przekopu Mierzei i CPK, teraz kręci nosem na elektrownie atomową

26.06.20, 08:20 Fot. Michał Józefaciuk - Senat Rzeczypospolitej Polskiej via Wikipedia, CC 3.0

Wygląda na to, że opozycja totalna ma alergię jeśli chodzi o duże inwestycje w Polsce, które mogą przyczynić się do jej rozwoju. Trzaskowski w trakcie kampanii wyborczej krytykował plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i przekopu Mierzei Wiślanej. Teraz z kolei nie podoba mu się to, że w Polsce może powstać elektrownia atomowa.

„Chcę jasno powiedzieć, to nie może tak wyglądać. Rząd powinien jasno odpowiedzieć na pytania co tutaj będzie, czy ta inwestycja w innej formule będzie kontynuowana, czy nie. Jeżeli rząd na te pytania nie odpowie, będziemy mieli plan, jak to miejsce zagospodarować tak, by przede wszystkim służyło Ostrołęce”

powiedział w czwartek Rafał Trzaskowski w Ostrołęce.

Stwierdził też, że potrzeba w tej kwestii debaty ze społeczeństwem. Obawia się on, że budowa skończy się tak jak budowa elektrowni Ostrołęka C.

Atakował też rząd:

„Obawiam się, przy zdolności tego rządu do realizacji takich inwestycji może się to skończyć dokładnie tak jak w Ostrołęce”.

