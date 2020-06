Trzaskowski o ściekach w Wiśle: Nie ma żadnego problemu

Kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który obecnie jest prezydentem Warszawy, zapytano o ścieki, które ostatnio miasto zrzucało do Wisły. Jednak zdaniem włodarza stolicy, żadnego problemu po prostu nie ma.

Jeden z dziennikarzy zadał Rafałowi Trzaskowskiemu pytanie związane z informacjami przekazanymi przez Wody Polskie o zrzucaniu w Warszawie do Wisły odpadów komunalnych. Kiedy tylko dziennikarz zadał pytanie, rozniosło się buczenie i gwizdy zwolenników Trzaskowskiego:

- „Kto jak kto, ale akurat ja i prezydent Płocka świetnie pamiętamy te manipulacje z ostatnich lat; właśnie o tym są te wybory, żeby przez cały czas nie były nam zadawane te pytania, czyli pytania, które nic nie mają wspólnego z rzeczywistością” – odpowiadał kandydat na prezydenta.

- „Pan myśli naprawdę, że się ktoś na to nabierze? Że się nabierze na to, że jak jest burza i leci woda do Wisły, to że to powoduje jakiś poważny problem, mimo że takich sytuacji mamy setki, o ile nie tysiące?” – dodał.

Tymczasem tydzień temu Wody Polskie donosiły, że po gwałtownych ulewach, w Warszawie zrzucono do Wisły ogromne ilości odpadów komunalnych. Więcej o sprawie pisaliśmy [TUTAJ].

kak/TVP Info