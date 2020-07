Trzaskowski tym razem będzie ,,kanalizował energię'', ale … po wakacjach

W dniu dzisiejszym w Gdyni na wiecu Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i Borys Budka będą się starali podziękować wyborcom za poparcie, jakie uzyskał Trzaskowski w trakcie kampanii prezydenckiej.

Rano mówił o tym Rafał Trzaskowski na antenie RMF FM.

Powiedział:

- Trzeba całkowicie przebudować Platformę Obywatelską, trzeba skanalizować energię tych wszystkich ludzi, którzy nie chcą należeć do partii politycznych

oraz

– Musimy się zabrać od końca sierpnia bardzo mocno do pracy

A także:

- Nie zostałem prezydentem RP, ale udało się obudzić olbrzymią energię i za to trzeba podziękować

Zadeklarował też możwliwość włączenia się ludzi młodych do nowe młodzieżówki PO, czy też może już pod nową nazwą „PO pod ośmioma gwiadami” albo jakoś tak.

Przekonywał:

- Wszyscy ci, którym nie podoba się Platforma, a którzy chcieliby działać politycznie, mają szansę ją przebudować, żeby tworzyć nową młodzieżówkę, a ci, którzy nie będą chcieli się angażować w życie polityczne, będziemy szukali takiej formuły, żeby ich zaangażować w działanie na rzecz polskiej demokracji

Słowo „kanalizacja” w ustach prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, co by już nie zrobił i nie powiedział, raczej nie będzie brzmiało zachęcająco. No cóż … taki klimat polityczny mamy tego roku.

mp/rmf24.pl/fronda.pl