Trzaskowski wykiwał aktywistów LGBT? Pojechał sobie do Chorwacji?

Jak można się dowiedzieć z ustaleń medialnych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski właśnie udał się na 3-tygodniowy wypoczynek do Chorwacji. A więc wygoda, wygoda i jeszcze raz wygoda. Wygoda i komfort przede wszystkim. A działacze LGBT, którym naobiecywał prawie tyle co Warszawiakom albo nawet więcej niech się pieką na betonie przed Pałacem Kultury i Nauki, a co tam.

W sobotę przed PKiN rozgoryczeni działacze LGBT wołali i skandowali:

- Gdzie jest Rafał?! Hańba!

Obecnie za źródłem Wprost możemy zacytować:

- Nasz informator twierdzi zaś, że Rafał Trzaskowski po prostu udał się na wypoczynek. – Hołownia jeździ po Polsce, Lewica jest na demonstracjach w Warszawie, a gdzie Platforma? Rafał jest w Chorwacji, bo ma tam dom wynajęty na 7 lat w tych samych datach, od sierpnia na 3 tygodnie – twierdził nasz rozmówca w piątek, kiedy doszło do zatrzymań w sprawie Margot

Trzaskowski natomiast zamiast zaproponować ludziom wartości, to proponuje prawników bandytom, a sam po bardzo wyczerpującej dwutygodniowej kampanii politycznej pojechał na upragniony odpoczynek.

No cóż … może młodzi ludzie z LGBT i innych organizacji w końcu zrozumieją, że są tylko pionkami w tej grze …

