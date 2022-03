Turcja: Putin nie jest gotowy na rozmowy z Zełenskim

- Władimir Putin w czwartkowej rozmowie telefonicznej z Recepem Tayyipem Erdoğanem przedstawił kilka kwestii związanych z osiągnięciem zawieszenia broni z Ukrainą - powiedział bliski współpracownik Erdogana Ibrahim Kalin w wywiadzie dla tureckiej gazety Hurriyet.

- Erdoğan zaproponował zaproszenie zarówno Putina, jak i ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Turcji, aby ułatwić negocjacje w celu zakończenia wojny - powiedział Kalin w opublikowanym wczoraj wywiadzie.

Poinformował, że gotowość do rozmów wyraził Zełenski, natomiast według Putina konieczne jest uzgodnienie kilku dodatkowych kwestii.

- Pierwszym jest neutralność Ukrainy, czyli wyrzeczenie się jej członkostwa w NATO. Po drugie, rozbrojenie i gwarancje wzajemnego bezpieczeństwa w kontekście modelu austriackiego. Po trzecie, proces, który strona rosyjska nazywa „denazyfikacją”. Po czwarte, usuwanie przeszkód w powszechnym użyciu języka rosyjskiego na Ukrainie. Jak się wydaje, osiągnięto pewien postęp w pierwszych czterech artykułach trwających negocjacji. Jest zbyt wcześnie, aby mówić, że istnieje pełne porozumienie lub że porozumienie ma być wkrótce podpisane - ocenił Kalin.

Kalin stwierdził także, że najtrudniejsze do uzgodnienia tematy to uznanie aneksji Krymu oraz Donieckiej i Ługańskiej Republiki Narodowej. Uznanie ich niepodległości przez Rosję stanowiło oficjalny pretekst do rozpoczęcia inwazji. Jest to zupełnie nieakceptowalne i dla Ukrainy i dla społeczności międzynarodowej.

- Jeżeli w pierwszych czterech artykułach zostanie osiągniete porozumienie, na poziomie przywódców może dojść do dyskusji dotyczącej piątego i szóstego artykułu - powiedział Kalin.

jkg/media