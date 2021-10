Tusk znowu chce grać na emocjach związanych ze Smoleńskiem? Nieprzypadkowa data protestu

Po wczorajszym orzeczeniu TK Donald Tusk wezwał swoich sympatyków do protestu na Placu Zamkowym w Warszawie. Co ciekawe, protest ma odbyć się 10 października. W tym czasie nieopodal odbywać się będzie Msza św. w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Europoseł Anna Zalewska ostrzega, że lider Platformy celowo dąży do konfrontacji dwóch grup.

Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj o nadrzędności Konstytucji RP wobec prawa unijnego. W odpowiedzi na decyzję sędziów Donald Tusk wezwał w mediach społecznościowych do protestu. Ma on odbyć się 10 października na Placu Zamkowym. Internauci zwracają uwagę, że w tym czasie tuż obok odbywać się będzie Msza św. w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

Zauważyliście państwo, że D. Tusk wzywa do rewolty 10 października, gdy obok Placu Zamkowego, w Katedrze św Jana będzie msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej ? — Dorota Kania (@DorotaKania2) October 7, 2021

Miejsce i pora nieprzypadkowa. O godz. 19 odbędzie się bowiem tuż obok msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. W tym czasie będzie skandowanych osiem gwiazdek itp. https://t.co/HleJjhk1Rd pic.twitter.com/rZMgY6hZjd — Marcin Dobski (@szachmad) October 7, 2021

Swoją droga, trzeba być wstrętnym podjudzaczem, aby w miesięcznice smoleńską, akurat w czasie Mszy w Katedrze, zbierać ludzi na Placu Zamkowym. O stałe zwiększającej się liczbie zachorowań na covid nie wspomnę — Edyta Kazikowska (@ekazikowska) October 7, 2021

Ale wybrali termin! Mieli cały piątek i sobotę. Nie! Niedziela 10.10 o 18 na Zamkowym. Nieopodal msza za ofiary katastrofy. Zamiast do kościoła się pomodlić za wszystkich to Tusk chce zwarcia i kryterium ulicznego. Katolik. #Tusk #Konstytucja — Finn (@grzegurz) October 8, 2021

Tusk zwołujący manifestację na Placu Zamkowym w czasie, kiedy będzie Msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, to symbol dzisiejszej opozycji.

Nie można wygrać w sposób demokratyczny, to trzeba wywołać wojnę domową.

Wydaje się jednak, że większość Polaków tego nie pragnie. — Zbigniew Kozlow (@ZbigniewKozlow) October 7, 2021

Do sprawy odniosła się na antenie Radia Zet europoseł Anna Zalewska, która podkreśla, że lider partii politycznej nie powinien wzywać do buntu przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego.

- „Gwarantuję, że we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech opozycji nie przyszłoby do głowy tak, jak Tuskowi, wzywać do buntu przeciwko wyrokowi TK”

- stwierdziła.

Również europoseł Zalewska uważa, że miejsce i czas protestu nie są przypadkowe.

- „Pan Donald Tusk nie wzywa do buntu 9 października w sobotę, tylko 10 października po to, by spotkały się dwie grupy: przede wszystkim agresywna - bo tak zachowuje się ulica totalnej opozycji - i grupa, która będzie wchodzić i wychodzić z kościoła o 19:00, jak co miesiąc”

- zauważyła.

kak/Radio Zet, Twitter