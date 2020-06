,,Ty pier***ony neonazistowski kawałku g***a!''. Szokujący atak antify na konserwatywnego dziennikarza

Nieprawdopodobna wprost agresja lewackich bojówek z antify. Gdy w miejscu rozruchów związanych z protestami „Black Lives Matter” pojawił się dziennikarz Jack Posobiec, został zaatakowany słownie i oblany wodą przez manifestantów. Próbowano mu też ukraść telefon.

Całe zajście miało miejsce w Parku Lincolna w Waszyngtonie. Dziennikarza wsparł korespondent Fox News Kevin Clark oraz jego ochrona. Dzięki temu mógł odejść z miejsca zdarzenia.

W sieci pojawiły się nagrania ukazujące szokujące zachowanie lewackich bojówkarzy. Krzyczeli do dziennikarza:

„Ty pier***ony neonazistowski kawałku g***a!” oraz „Pier***ony nazistowski śmieciu”.

TVP Info cytuje słowa jednego ze znanych vlogerów, który podkreśla:

„To jest przyszłość wszystkich konserwatystów, jeśli nie staniemy przeciw temu skrajnie lewicowemu, komunistycznemu tłumowi”.

Antifa just attacked @JackPosobiec, dumped water on him, tried to steal his phone, and blocked him from leaving until @kevincorke came in with his security and escorted him out. pic.twitter.com/jkchzjAEeS — Caleb Hull (@CalebJHull) June 27, 2020

Antifa, which doesn’t exist, doesn’t use black bloc tactics, which are a fiction of rightwing media, to harass @JackPosobiec, because he doesn’t have the right to be anywhere near a nonexistent movement. | pic.twitter.com/fzZzvMndOR — Mike (@Doranimated) June 27, 2020

Antifa and #BLM mob assault and attempted to the steal the phone of journalist @JackPosobiec for @OANN. Jack was escorted by police from the scene pic.twitter.com/Xo5D78CITy — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) June 27, 2020

dam/wpolityce.pl,TVP.Info