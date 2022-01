Ubiegłoroczny ruch na polskich lotniskach aż o 33 proc. mniejszy niż przed pandemią

Jak poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w swym raporcie dotyczącym zmian w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 oraz 2019 - "liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w 2021 r. wyniosła 297 648 (444 661 w 2019 r.). Oznacza to spadek o 33 proc. w porównaniu do roku 2021, a wobec 2020 roku to wzrost o 53 proc. (193 701 w 2020 r.)".

W odniesieniu do przedpandemicznego 2019 roku największe spadki na polskich portach lotniczych odnotowano w czasie pierwszego półrocza, szczególnie w dwóch pierwszych miesiącach 2021 roku - w lutym (-72 proc.) i w styczniu (-68 proc.), a także w kwietniu oraz maju (po -66 proc.).

W przypadku liczby wszystkich operacji lotniczych, wliczając w to także przeloty tranzytowe nad Polską, w 2021 r. było ich 479 tys. 744 (912 tys. 455 w 2019 r.), co oznacza spadek o 47 proc. w porównaniu do roku 2019 , a wzrost o 27 proc. (376 tys. 969 w 2020 r.) w odniesieniu do roku 2020.

ren/PAP