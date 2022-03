UE uzgodniła nowe sankcje na Rosję. Uderzenie w energetykę

Dzisiaj UE formalnie zatwierdziła nowe sankcje na Rosję w związku z niesprowokowaną i nieuzasadnioną inwazją na Ukrainę, w trakcie której dochodzi do zbrodni wojennych. Oprócz zakazu eksportu dóbr luksusowych, sankcje obejmuję zakaz inwestycji w rosyjską energetyką oraz zakaz importu produktów stalowych.

Sankcje wejdą w życie jeszcze dzisiaj, po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sankcje przewidują także zamrożenie europejskich aktywów kolejnych rosyjskich oligarchów, którzy mają ścisłe związki z władzami na Kremlu. Sankcjami objęty zostanie także Roman Abramowicz, były już właściciel klubu piłkarskiego Chelsea Londyn. Abramowicz w związku z groźbą sankcji uciekł do Izraela (posiada także obywatelstwo tego kraju). Tam jego samolot został zatrzymany przez władze izraelskie.

Sankcje uderzą w rosyjskie państwowe spółki gazowe i naftowe – Rosnieft, Transnieft i Gazprom. Jak podaje jednak Reuters, nie oznaczają one embarga na zakup rosyjskiego gazu i ropy. Całkowitym zakazem transakcji objęty zostanie za to rosyjski przemysł zbrojeniowy.

Firm z UE nie będą mogły eksportować do Rosji dóbr o wartości większej niż 300 euro, co dotyczy również biżuterii. Nie będzie można także eksportować do Rosji samochodów o wartości przekraczającej 50 tys. Euro.

Utrudniony zostanie także dostęp rosyjskich firm do europejskich rynków finansowych. W tym celu europejskie agencji ratingowe zaprzestaną publikowania ocen ratingowych Rosji i firm pochodzących z tego kraju.

jkg/Media