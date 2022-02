UE zamyka przestrzeń powietrzną dla Rosji

Niezwykle ważna decyzja Unii Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o zamknięciu przez UE przestrzeni powietrznej dla samolotów Rosji.

Przewodnicząca KE podkreśliła, że zakaz dotyczy zarówno samolotów, które należą do Rosji, jak i tych zarejestrowanych w tym kraju oraz kontrolowanych przez Rosję. Zaznaczyła, że chodzi także o prywatne odrzutowce oligarchów rosyjskich.

Zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów dotyczy również Kanady. Media są zgodne, że mamy do czynienia z bezprecedensowym krokiem w celu wywarcia poważnej presji na Putina aby ten zakończył inwazję na Ukrainę.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.



They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.



Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ