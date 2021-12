UK: Transseksualny pedofil trafi do więzienia dla kobiet?

„Daily Mail” opisuje sprawę Claire Goodier, transseksualnej kobiety znanej wcześniej jako John. Skazano ją na 20 miesięcy po przyznaniu się do współżycia z psem pod wpływem kokainy. Nie wiadomo jednak jeszcze czy karę odbędzie w więzieniu dla mężczyzn czy kobiet.

Transseksualna 60-latka ze Spencer Street w Northwich była w przeszłości dwukrotnie skazana za posiadanie pornografii dziecięcej. Teraz znaleziono na jej komputerze zdjęcia z aktu seksualnego z psem. W czasie śledztwa przyznała się, że wzięła udział w akcie seksualnym z innymi ludźmi i psem. Policja znalazła u niej również kokainę.

Sąd skazał Goodier na 20 miesięcy więzienia. Nie wiadomo jednak czy transseksualista trafi do więzienia dla mężczyzn czy dla kobiet.

