Ukraina chce ukarać morderców. Jest wniosek do Trybunału w Hadze!

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że jego kraj skierował wniosek przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. „Oczekujemy, że procesy rozpoczną się w przyszłym tygodniu” – napisał.

O wniosku do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze ukraiński przywódca poinformował dziś za pośrednictwem Twittera.

- „Ukraina złożyła wniosek przeciwko Rosji do MTS. Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za manipulowanie pojęciem ludobójstwa w celu usprawiedliwienia agresji. Żądamy pilnej decyzji nakazującej Rosji zaprzestanie działalności wojskowej teraz i oczekujemy, że procesy rozpoczną się w przyszłym tygodniu”

- przekazał Wołodymyr Zełenski.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.