,,Ukraina nie skapituluje!’’. Kreml może przygotować deepfake z twarzą Zełenskiego

Ukraińskie Centrum Komunikacji Strategicznych i Bezpieczeństwa Informacyjnego ostrzega przed możliwą poważną prowokacją ze strony Rosji. Według informacji Ukraińców Kreml może przygotowywać deepfake z twarzą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Na fałszywym nagraniu prezydent miałby ogłosić kapitulację.

- „Wyobraźcie sobie, że widzicie w telewizji Wołodymyra Zełenskiego, który wydaje oświadczenie w sprawie kapitulacji. Widzicie go, słyszycie - a zatem to prawda. Ale to nie jest prawda. To technologia deepfake”

- przestrzega Centrum Strategicznych Komunikacji i Bezpieczeństwa Informacyjnego.

Podkreśla, że będzie to nagranie praktycznie nie do odróżnienia od autentycznego, mające na celu skłonienie ukraiński wojsk do poddania się.

- „Bądźcie pewni - Ukraina nie skapituluje!”

- czytamy w komunikacie.

Wcześniej ukraiński wywiad informował dziś o innej przygotowywanej na Kremlu operacji mającej skłonić Ukraińców do złożenia broni. Zaangażowany w nią ma być obalony w 2014 roku Wiktor Janukowycz, który przebywa już w Mińsku. Janukowycz miałby zostać przetransportowany na Ukrainę lub w jego imieniu miałby zostać opublikowany apel do Ukraińców. Powołująca się na ukraiński wywiad „Ukraińska Prawda” wskazuje, że rozważany jest też scenariusz ogłoszenia Janukowycza „prezydentem” Ukrainy.

kak/PAP, WPROST.pl