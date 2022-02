Ukraina prosi o pomoc Czerwony Krzyż. Chodzi o wywiezienie ciał Rosjan

Wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk zaapelowała do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o pomoc przy wywiezieniu do Rosji ciał rosyjskich żołnierzy. Podkreśliła, że chodzi tysiące ciał okupantów.

- „Zwracamy się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Prosimy, by Międzynarodowy Czerwony Krzyż pomógł wywieźć ciała rosyjskich żołnierzy do Federacji Rosyjskiej. Są to tysiące ciał okupantów”

- powiedziała wicepremier w nagraniu opublikowanym na Youtube.

Wereszczuk zaznaczyła przy tym, że obywatele Rosji powinni wiedzieć, „ile takich ciał i ilu okupantów leży dziś na ukraińskiej ziemi”.

Zwróciła się też bezpośrednio do Rosjan.

- „Uczyńcie tak, by ciał waszych synów, waszych mężów było mniej, bo inaczej będą ich tysiące. Jeszcze raz proszę. Zwyciężymy. Chwała Ukrainie”

- powiedziała.

Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk appealed to the International Red Cross, urging the organization to help return the bodies of the #Russian occupants to their homeland. pic.twitter.com/9FpvD2fYfL