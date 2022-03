Ukraina. Schwytano groźnego dywersanta – kontaktował się z najwyższym dowództwem Rosji

„Ukraińscy operatorzy odłączyli łączność okupantom, blokując dostęp telefonów z rosyjskimi numerami do swoich sieci” – informowała tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji n Ukrainę tamtejsza państwowa służba ds. łączności specjalnej.

Rosyjscy okupanci nie mogąc wykonywać połączeń ze swoich telefonów, zaczęły coraz częściej zabierać telefony obywatelom Ukrainy, co znacznie ułatwiło możliwość podsłuchów takich telefonów przez służby Ukrainy.

Mówił też o tym prezydent Zełenski. Podkreślił on, że służby ukraińskie dokładnie wiedzą, jakie są tematy rozmów rosyjskich żołnierzy, zarówno jeśli chodzi i sprawy wojskowe jak i rozmowy prywatne.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała właśnie o zatrzymaniu mężczyzny, który zajmował się organizowaniem systemów łączności mobilnej dla rosyjskich żołnierzy. Zatrzymany wykonywał nawet ponad 1000 połączeń dziennie, w tym do najwyższego rosyjskiego dowództwa.

Security Service of Ukraine detained a person, suspected in providing mobile communications to Russian army. With over 1000 calls per day, including to top Russian command https://t.co/FiAZVHSae3 via @ServiceSsu pic.twitter.com/Bbv6pSjLLx