Ukraina w Unii Europejskiej w kilka tygodni?

– Naród ukraiński niesie w imieniu nas wszystkich pochodnię wolności, UE stoi przy Ukraińcach, wasza walka jest naszą walką – powiedziała w piątek w Kijowie na konferencji prasowej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen.

W piątek z wizytą na Ukrainę udali się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen oraz szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

– Dziś zrobiliśmy pierwszy krok do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej – powiedziała Von der Leyen po wręczeniu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu kwestionariusza dot. akcesji do UE. Ma on być punktem wyjścia dla UE do rozpoczęcia procedury przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.

– Ta procedura zazwyczaj zajmuje lata, ale w związku z wyjątkowymi okolicznościami, z rosyjską agresją na Ukrainę, zobowiązaliśmy się do tego, że przeprowadzimy ją w kilka tygodni – podkreśliła szefowa KE.

– Jesteśmy z wami. Moje przesłanie jest dzisiaj bardzo jasne. Ukraina należy do europejskiej rodziny. Wysłuchaliśmy waszą jasno sformułowaną prośbę. Chcemy udzielić pozytywnej odpowiedzi. Rozpoczyna się wasza droga w stronę Unii Europejskiej – oświadczyła Ursula von der Leyen.

