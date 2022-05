Ukraina. Zniszczony kolejny rosyjski skład amunicji

Jedną z bardzo skutecznych strategii ukraińskiej walki obronnej przeciwko agresji Rosji jest niszczenie składów amunicji, paliwa oraz innego niezbędnego zaopatrzenia, bez którego prowadzenia działań militarnych jest niemożliwe. Do sieci trafiło kolejne nagranie spektakuranego ataku na rosyjskie zapasy z użyciem drona.

Załączone nagranie pochodzi z okolic miejscowości Vesele, która znajduje się w obwodzie charkowskim. Zniszczone tam zostały co najmniej 4 pojazdy transportujące zapasy paliwa lub amunicji.

#Ukraine: Ukrainian Forces hit a Russian supply convoy in the vicinity of Vesele in #Kharkiv Oblast, destroying at least 4 fuel/ammunition transport vehicles. pic.twitter.com/Fe0S8FHfM2