Ukraina. Żołdacy Putina ukradli z seminarium kielich mszalny Jana Pawła II

Jak informuje KAI, katolickie seminarium duchowne w Worzelu koło Kijowa została okradzione przez rosyjskich najeźdźców. Wśród rzeczy, które zrabowali jest m.in. kielich mszalny używany podczas przez św. Jan Paweł II podczas Eucharystii sprawowanej w w Kijowie w 2001 roku. Skradli oni także niektóre przedmioty liturgiczne, ale szokujące jest to, co jeszcze zrabowali.



Jak podał biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywicki, Rosjanie zrabowali tam wszystko, co mogli tylko wziąć.

– Rabusie otworzyli bramy, by wejść do seminarium. Zabrali wszystko, co można sprzedać: klimatyzatory, pralki, komputery, routery, sprzęt kuchenny, a nawet stare buty sportowe rektora – powiedział biskup.

mp/ekai.pl