Ukraińcy przekształcili „blitzkrieg” Putina w horror i piekło dla jego żołdaków

Wojna na Ukrainie stała się piekłem dla rosyjskich okupantów. Oni sami to przyznają, czując siłę obrońców Ukrainy.

Jedyne, o czym marzą nieszczęśni najeźdźcy, to przeżyć, rzucić pracę w wojsku i nigdy więcej nie wrócić na Ukrainę. Świadczy o tym nowa rozmowa telefoniczna rosyjskich najeźdźców, która została przechwycona przez SBU.

„Jesteśmy w totalnej dupie… Mamy dużo 200-ch [zabitych] i 300-ch [rannych]… mój dowódca zginął. Sam ledwo się stamtąd wydostałem, zapewniam. Krótko mówiąc, mam już dość… po prostu przyjadę do Alejska, nie będę już służyć… Dość. Mówię szczerze, zrezygnuję ze stanowiska, mam wszystko w nosie. Po tym, co zobaczyłem…”

– opowiada okupant, zmuszony do walki z Ukraińcami w bitwach w obwodzie ługańskim.

Według niego spłonęły już wszystkie ich pojazdy, a ocalało tylko pół batalionu żołnierzy. Teraz wiele 200-tych [zabitych] zostanie przetransportowanych na Ałtaj.

„Wiesz co, to horror… zapewniam. To po prostu piekło, jak w horrorze!”

– podsumowuje najeźdźca.

To nie jedyne takie przechwycenie. Podobnych rozmów między okupantami jest bardzo wiele. Podsłuchy z podobnymi rozmowami przestraszonych Rosjan były wielokrotnie publikowane przez ukraińskie służby specjalne.

Ukraińcy zrobili prawdziwe piekło rosyjskim okupantom, którzy bez zaproszenia iz bronią w ręku przybyli na ich terytorium, aby organizować ludobójstwo i siać nienawiść i zło.





WEDŁUG MINISTERSTWA OBRONY UKRAINY STRATY WOJENNE HORD PUTINOWSKO-RASZYSTOWSKICH OD 24.02.2022 r. WYGLĄDAJĄ NASTĘPUJĄCO:

27 700 zabitych;

1 228 czołgów;

2 974 pojazdów opancerzonych;

577 jednostek artylerii;

89 środków obrony przeciwlotniczej;

195 system rakietowych Grad;

1 867 pojazdów wojskowych;

200 samolotów;

165 śmigłowców;

76 cystern;

427 dronów bojowych;

13 okręty/kutry;

42 jednostek wyposażenia specjalnego.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy (stan z 16.05.2022 r. 10:00)

OPINIA REDAKCJI: ROSJA PO OBALENIU PUTINA.

JAKIE WARUNKI MUSIAŁBY SPEŁNIĆ KREML, ABY LICZYĆ NA ZNIESIENIE SANKCJI?

Podczas gdy Siły Zbrojne Ukrainy będą bezlitośnie niszczyć armię rosyjską, atomowe sankcje muszą wzrastać wykładniczo. Nie ma sensu negocjować z Putinem i jego poplecznikami. Negocjować można wyłącznie z tymi, którzy przyjdą ich zastąpić. Rosyjska gospodarka umiera, Siły Zbrojne Ukrainy niszczą armię rosyjską.

Społeczność światowa powinna pomyśleć o warunkach, jakie Kreml będzie musiał spełnić po obaleniu Putina, aby Rosja powróciła do rodziny cywilizowanych narodów świata.

Międzynarodowy Trybunał. Głównym warunkiem złagodzenia sankcji powinno być żądanie oddania kremlowskiego dyktatora i jego popleczników przed międzynarodowy wymiar sprawiedliwości.

Denuklearyzacja Federacji Rosyjskiej. Następnym warunkiem ma być rezygnacja Moskwy z broni jądrowej.

Deputinizacja Federacji Rosyjskiej. Konieczne jest żądanie, aby Rosja na zawsze porzuciła zbrodniczą imperialną politykę ekspansjonizmu oraz potępiła i na zawsze odrzuciła dziedzictwo rosyjskiego imperializmu, bolszewizmu, stalinizmu, putinizmu, raszyzmu i eurazjatyzmu we wszystkich jego przejawach. Deimperializacja putinowszko-raszystowskiej Rosji powinna przebiegać według wzoru denazyfikacji nazistowskich Niemiec.

Geopoiltyczna transformacja Euroazji. Putin otwórzył geopolityczną puszkę Pandory. Krym, Donbas, Abchazja, Osetia Południowa, Naddniestrze – wszystkie te terrorystyczne enklawy muszą zostać powrócone w skład Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.

Putin chciał kwestionować nienaruszalność granic w Europie? Ok! W takim razie konieczne jest rozpoczęcie dyskusji na temat demilitarizacji i statusu obwodu kaliningradzkiego, na temat statusu Królewca! Co więcej, musimy żądać, żeby narody znajdujące się pod rządami Federacji Rosyjskiej mieli możliwości wolnego i demokratycznego rozwoju suwerenności i tożsamości narodowej w ramach prawdziwej federalizacji Rosji. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Jest to podstawowa zasada prawa międzynarodowego.

Spełnienie właśnie takich wymagań społeczności międzynarodowej byłoby odpowiednim warunkiem zniesienia sankcji wobec postputinowskiej Rosji. Do tego powinna dążyć społeczność światowa. To kwestia bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Każdy przyszły agresor, który zagraża demokracji i światowemu bezpieczeństwu, powinien wiedzieć, że zostanie surowo ukarany. Zbrodniczy imperializm rosyjski musi być potępiony na wieki wieków.



