Ukraińska Prawda: Grupa rosyjskich żołnierzy wróciła do domów autostopem

„Chcieli, żebyśmy zginęli, a nasi dowódcy dostali ordery" – powiedział w rozmowie z niezależnym portalem "Mediazona" jeden z rosyjskich żołnierzy, który odmówił udziału w agresji na Ukrainę.

Media piszą o coraz większych problemach rosyjskiej armii ciągle jeszcze okupującej niektóre tereny Ukrainy. Tym razem "Ukraińska Prawda" informuje o grupie trzynastu rosyjskich wojskowych, którzy odmówili wzięcia udziału w wojnie w Ukrainie i do swoich domów mieli wrócić autostopem.

Brytyjskie media także już informowały o sabotażu w rosyjskiej armii, niszczeniu sprzętu wojskowego, a nawet zestrzeleniu własnego samolotu.

- Zostaliśmy zabrani i chcieli, żebyśmy zginęli, a nasi dowódcy dostali ordery – powiedział jeden z dezerterów dla portalu "Mediazona".

Returned soldiers on the border of Russia and South Ossetia. They hitchhiked home. pic.twitter.com/gISBRqwXZ9