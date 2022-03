Ukraiński kapelan: Ta wojna to czyste okrucieństwo

„Jest filmik, który można znaleźć na YouTube, na którym widać mężczyznę stojącego przed czołgiem, próbującego go zatrzymać i nagle… czołg strzela do tego człowieka, do jednego człowieka… Rosjanie zabijają ludzi stojących w kolejce po chleb, niszczą do fundamentów Mariupol, mordując niewinnych cywilów. Cały świat wierzył, że takie sceny zniknęły wraz z II wojną światową, ale niestety współcześnie mamy okrutną powtórkę z historii. Najważniejsze pytanie brzmi: gdzie zawiedliśmy jako społeczeństwa, czego nie dopilnowaliśmy? Czy sprzedaliśmy nasze człowieczeństwo za tańszy gaz i paliwo? – pyta Andrij Zeliński. – W Europie mamy od ponad miesiąca regularną wojnę, podczas której nie ma jednego dnia bez bombardowania dzielnic mieszkalnych i niewyobrażalnych zbrodni, które nie przybliżają Rosjan do osiągnięcia ich celów militarnych, tak jak np. zajęcie Kijowa. Czy wróciliśmy do czasów totalitarnych potęg, gdy ludzkie życie nie miało żadnego znaczenia? To okrutna wojna przede wszystkim dlatego, że nie ma ona żadnego sensownego uzasadnienia, po prostu ludzie zabijają ludzi. Tak wiele istnień ludzkich i marzeń zniszczonych… po nic. To nowy typ okrucieństwa, nawet rosyjscy żołnierze nie wiedzą, po co to robią.“