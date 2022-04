"Ukraiński Mossad” i operacja „Dzień Sądu”. Ukraina stworzyła jednostkę specjalną do zniszczenia rosyjskich zbrodniarzy wojennych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do narodu Ukrainy (z 6 marca br.) obiecał „Dzień Sądu” dla zbrodniarzy wojennych z putinowsko-raszystowskich hord, podaje agencja UNIAN. Następnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Danyłow ogłosił, że utworzono specjalną jednostkę, która ma wyeliminować zwyrodnialców z rosyjskich sił zbrojnych na całym świecie, informuje NV.ua. Prokuratura Generalna Ukrainy wraz z partnerami z innych państw dokładnie dokumentuje wszystkie poważne zbrodnie putinowskich zbirów popełnione na terytorium Ukrainy. Znane są ich nazwiska, adresy, dane osobowe, numery telefonów i kont bankowych oraz informacja o krewnych. Raszystowskie przestępcy albo staną przed sprawiedliwym Trybunałem Międzynarodowym i zostaną surowo ukarani, albo zostaną bezlitośnie zlikwidowani po wydaniu ukraińskiego wyroku zaocznego. Sprawiedliwość musi być nieunikniona i nadejść tak szybko, jak to możliwe. Nie będzie litości!

„Nie wybaczymy egzekucji cywilów, zniszczenia naszej infrastruktury, setek ofiar, tysięcy cierpień. Nie dzisiaj, nie jutro, nigdy. Zamiast Przebaczenia będzie Dzień Sądu. Jestem tego pewien. […] Nie wybaczymy. Nie zapomnimy. Ukaramy wszystkich, którzy popełnili okrucieństwa na naszej ziemi. Znajdziemy każdego drania, który strzelał do naszych miast, do naszych ludzi. Nie będzie dla nich spokojnego miejsca na ziemi oprócz grobu” – powiedział Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.

Przypomnijmy, że krwawe hordy Putina zabiły 213 i zraniły 389 ukraińskich dzieci (stan na 23 kwietnia).

Ukraina już stworzyła specjalny organ, który będzie odpowiedzialny za karanie rosyjskich zbrodniarzy wojennych, niezależnie od tego, w jakim mieście Federacji Rosyjskiej mieszkają i w której części świata się znajdują – oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Danyłow w eterze ogólnonarodowego telewizyjnego maratonu.

„Mamy taki organ. A wszyscy dranie, którzy brali udział w zbrodniach przeciwko ludzkości w Buczy, Irpinie i innych miastach Ukrainy, na pewno zostaną ukarani. Gdziekolwiek są, bez względu na to, gdzie na świecie ich znajdziemy, nikt nie pozostanie bezkarny za zabicie naszych dzieci, ludzi i naszych cywilów. Wszyscy zostaną ukarani bez wyjątku!” - stwierdził Ołeksij Danyłow, Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Szef RBNiO Ukrainy zwrócił się do rosyjskich zbrodniarzy z zapewnieniem, że czeka ich nieunikniona i nieodwracalna surowa kara:

„W dzisiejszym świecie nie da się niczego ukryć, zapamiętaj raz na zawsze – nie da się ukryć wszystkiego, co robisz we współczesnym świecie. I gdziekolwiek jesteś – z Tuły, z Moskwy, z innych miast Federacji Rosyjskiej, która w tej chwili jeszcze nie rozpadła się na kawałki – zostaniesz za to ukarany”

– zapewnił Danyłow.

Będziemy znać z imienia wszystkich rosyjskich zbrodniarzy wojennych, którzy popełnili zbrodnie, w tym adresy, numery mieszkań, listy wszystkich krewnych, a nawet konta bankowe, powiedział doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Zorian Szkiriak, informuje Espreso.tv.

„Funkcja Służby Bezpieczeństwa, Głównego Zarządu Wywiadu, Prokuratury, śledczych Policji Państwowej jest bardzo ważna i to się robi. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że są identyfikowani z imienia i nazwiska, wszystkich będziemy znać po imieniu, łącznie z ich adresami, w tym z listami wszystkich krewnych, ich rodzinami, adresami mieszkań, a nawet kontami bankowymi. Żaden potwór nie uniknie kary. Nawet jeśli temu draniu uda się uniknąć międzynarodowego potępienia, ukrywając się w swoim Mordorze, jeśli do tego czasu nadal będzie istnieć. Jestem przekonany, że ukraiński Mossad prędzej czy później znajdzie zabójców narodu ukraińskiego, gwałcicieli naszych kobiet” – przekazał Zorian Szkiriak, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy.

Również doradca szefa MSW Ukrainy dodał, że Ukraina ma pozytywne doświadczenia w niszczeniu wrogów i terrorystów.

Takie kroki już są podejmowane, główną funkcją, jeśli mówimy o aktach przyszłego odwetu, będzie prerogatywa takich służb specjalnych jak SSO (Siły Operacji Specjalnych), GUR (Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy), SBU (Służba Bezpieczeństwa Ukrainy) i wiem na pewno, że prace nad tym już trwają.

„Ukraina ma dość dobre, pozytywne doświadczenia w niszczeniu wrogów i terrorystów na okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego. Myślę, że nie trzeba o tym przypominać – Giwi, Motoroła, Zacharczenko i inni przywódcy rosyjskich band terrorystycznych. Mamy też doświadczenie na bezpośrednim terytorium Federacji Rosyjskiej. I na pewno pamiętajcie, że za każdą kroplę ukraińskiej krwi rosyjski faszysta, który popełnił te krwawe zbrodnie, musi odpowiedzieć. To jest otwarta wojna na pełną skalę, a naszym celem jest zwycięstwo”

– podsumował Szkiriak.

Podsumowując ten artykuł, można stanowczo podkreślić, że władza i cała ludność Ukrainy jednoczą się w zdecydowanym i sprawiedliwym gniewie, by bezwzględnie i okrutnie wytępić krwawych putinowsko-raszystowskich przestępców, którzy popełniają ciężkie zbrodnie przeciwko ludzkości na terytorium Ukrainy. Czeka ich surowa, nieunikniona i nieodwracalna kara. Nie będzie litości!

OPINIA REDAKCJI: ROSJA PO OBALENIU PUTINA.

JAKIE WARUNKI MUSIAŁBY SPEŁNIĆ KREML, ABY LICZYĆ NA ZNIESIENIE SANKCJI?

Podczas gdy Siły Zbrojne Ukrainy będą bezlitośnie niszczyć armię rosyjską, atomowe sankcje muszą wzrastać wykładniczo. Nie ma sensu negocjować z Putinem i jego poplecznikami. Negocjować można wyłącznie z tymi, którzy przyjdą ich zastąpić. Rosyjska gospodarka umiera, Siły Zbrojne Ukrainy niszczą armię rosyjską.

Społeczność światowa powinna pomyśleć o warunkach, jakie Kreml będzie musiał spełnić po obaleniu Putina, aby Rosja powróciła do rodziny cywilizowanych narodów świata.

Międzynarodowy Trybunał. Głównym warunkiem złagodzenia sankcji powinno być żądanie oddania kremlowskiego dyktatora i jego popleczników przed międzynarodowy wymiar sprawiedliwości.

Denuklearyzacja Federacji Rosyjskiej. Następnym warunkiem ma być rezygnacja Moskwy z broni jądrowej.

Deputinizacja Federacji Rosyjskiej. Konieczne jest żądanie, aby Rosja na zawsze porzuciła zbrodniczą imperialną politykę ekspansjonizmu oraz potępiła i na zawsze odrzuciła dziedzictwo rosyjskiego imperializmu, bolszewizmu, stalinizmu, putinizmu, raszyzmu i eurazjatyzmu we wszystkich jego przejawach. Deimperializacja putinowszko-raszystowskiej Rosji powinna przebiegać według wzoru denazyfikacji nazistowskich Niemiec.

Geopoiltyczna transformacja Euroazji. Putin otwórzył geopolityczną puszkę Pandory. Krym, Donbas, Abchazja, Osetia Południowa, Naddniestrze – wszystkie te terrorystyczne enklawy muszą zostać powrócone w skład Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.

Putin chciał kwestionować nienaruszalność granic w Europie? Ok! W takim razie konieczne jest rozpoczęcie dyskusji na temat demilitarizacji i statusu obwodu kaliningradzkiego, na temat statusu Królewca! Co więcej, musimy żądać, żeby narody znajdujące się pod rządami Federacji Rosyjskiej mieli możliwości wolnego i demokratycznego rozwoju suwerenności i tożsamości narodowej w ramach prawdziwej federalizacji Rosji. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Jest to podstawowa zasada prawa międzynarodowego.

Spełnienie właśnie takich wymagań społeczności międzynarodowej byłoby odpowiednim warunkiem zniesienia sankcji wobec postputinowskiej Rosji. Do tego powinna dążyć społeczność światowa. To kwestia bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Każdy przyszły agresor, który zagraża demokracji i światowemu bezpieczeństwu, powinien wiedzieć, że zostanie surowo ukarany. Zbrodniczy imperializm rosyjski musi być potępiony na wieki wieków.



Jagiellonia.org