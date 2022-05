Oto zdobycze, których będzie bronić Rosja

Jak przekazał rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzjanyk, w akwenie Morza Czarnego znajdują się obecnie trzy rosyjskie okręty, które łącznie są wyposażone w 24 pociski manewrujące Kalibr.

"Kalibr to pocisk manewrujący. Oznacza to, że po odpaleniu leci on do celu, wykorzystując nie tylko silnik rakietowy, który pracuje cały czas, ale również skrzydła. W związku z tym blisko mu do autonomicznego samolotu lub drona, ale w przeciwieństwie do obu jest urządzeniem jednorazowym. Po odpaleniu nie może już wrócić. Nie jest też pociskiem balistycznym, jak choćby Iskander. Dodatkowo po drodze może manewrować, by uniknąć, na przykład, znanych punktów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Kalibr może również przemieszczać się blisko powierzchni ziemi, co znacząco utrudnia jego zestrzelenie i wykrycie, a wynika to wprost z zasad działania radarów" – czytamy na portalu geex.x-kom.pl.



– Okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na wodach Morza Czarnego i Azowskiego nadal prowadzą działania zwiadowcze i tworzą wsparcie ogniowe dla oddziałów na kierunku nadmorskim – oświadczył Motuzjanyk.

Podając ilość pocisków, jakimi dysponują przebywające obecnie na Morzu Czarnym rosyjskie jednostki stwierdził, że okręty są w stanie gotowości do użycia tych pocisków, dodając że resort obrony Ukrainy posiada informacje o „ukrytej mobilizacji” w Rosji. Angażowani są obecnie najemnicy z tzw. prywatnych firm wojskowych oraz werbowani „byli uczestnicy działań bojowych”.

W ocenie Motuzjanyka Rosja stara się obecnie uzupełnić straty, jako poniosła dotychczas na Ukrainie. Celem tych działań ma być zaangażować jak największej ilości siły żywej do walk w Donbasie.

– Wiemy, że bojownicy, którzy teraz walczą przeciwko Ukrainie na wschodzie, brali udział w działaniach bojowych w Syrii – powiedział rzecznik ukraińskiego ministerstwa.

Motuzjanyk powtórzył także, że w opinii resortu rosyjska ofensywa skupia się obecnie na „osiągnięciu pełnej kontroli nad obszarami obwodów donieckiego, ługańskiego i chersońskiego oraz zapewnieniu trwałości korytarza lądowego z okupowanym Krymem”.

