Ukraińskie MSZ domaga się zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją

Jak przekazał dzisiaj podczas konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, tamtejsze ministerstwo spraw zagranicznych złożyło wniosek o zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją.

W trakcie konferencji prasowej prezydentów Ukrainy i Estonii, Zełenski oświadczył, że powodem takiego kroku jest decyzja Władimira Putina oraz podpisany przez niego dekret o uznaniu przez Federację Rosyjska dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Ponadto w nocy na teren Ukrainy wjechały nieoznakowane czołgi, wozy pancerne i ciężarówki, co miało miejsce w kilka godzin po orędziu wygłoszonym wczoraj przez Władimira Putina.

Zełenski zapowiedział, że poza wnioskiem ukraińskiego MSZ rozpatrzy on także inne możliwe odpowiedzi na rosyjską agresję w Dobnasie. Prezydent Ukrainydomaga się również zajęcie przez kraje Zachodu twardego stanowiska wobec Moskwy. Szczególną wagę przywiązuje on do zablokowania gazociągu Nord Stream 2.

– Europa i świat nie mogą dopuścić do powtórzenia tych tragicznych błędów, które popełniono w Gruzji w 2008 roku. Zgodziliśmy się co do konieczności natychmiastowego nałożenia sankcji za kolejny akt agresji na Ukrainę. Sankcje te powinny obejmować całkowite zatrzymanie Nord Stream 2 – stwierdził w dniu dzisiejszym prezydent Zełenski.

mp/interfax