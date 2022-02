,,Ukraińskie Termopile''. Posłuchaj ostatnich słów obrońców Wyspy Węży

Broniący Wyspy Węży ukraińscy żołnierze nie poddali się, gdy przypłynął rosyjski statek wojenny. Media piszą o „ukraińskich Termopilach”. Do sieci trafiło nagranie z odpowiedzią, jaką Ukraińcy dali rosyjskiemu okrętowi. Wszyscy zostali zabici przez Rosjan.

Na nagraniu, którego można posłuchać klikając w wideo poniżej, słychać jak rosyjski statek wojenny wzywa żołnierzy broniących Wyspy Węży na Morzu Czarnym do poddania się. Ostrzega, że w przeciwnym razie rozpocznie ostrzał.

Ukraińcy nie mieli zamiaru poddać się Rosjanom. Ich odpowiedź była krótka:

„Pier...cie się”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o bohaterskiej śmierci 13 pograniczników, którzy woleli zginąć niż się poddać. Zapowiedział, że pośmiertnie zostaną oni odznaczeni orderami Bohatera Ukrainy.

last words for some incredibly brave ukrainians pic.twitter.com/cRYCzGRQtB