Unijny ambasador jako… transseksualna Matka Boża. Internauci: Spróbujcie tego z Mahometem!

Społeczność LGBT postanowiła „uczcić” Adwent. Z tej okazji specjalny ambasador osób LGBTQ przy Parlamencie Europejskim wystąpił na okładce niemieckiego magazynu queer „Siegessäule Magazin”. Riccardo Simonetti zapozował do zdjęcia jako… brodata Matka Boża.

Na jednym ze zdjęć ubrany w białą szatę i niebieski welon, mający przedstawiać Maryję mężczyzna trzyma w rękach lalkę. Na drugim zdjęciu stoi obok drugiego mężczyzny. Fotografia przedstawia w ten sposób… homoseksualną Świętą Rodzinę.

Na prowokację, która przekroczyła wszelkie granice, odpowiadają internauci. Niektórzy rzucają wyzwanie odważnemu ambasadorowi i proponują, aby następnym razem zaprezentował się jako „tęczowy” Mahomet.

Awesome. Very transgressive. Very brave. Now do Trans Muhammad. I dare you. https://t.co/Cd9Mc38g0y