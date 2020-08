Szok! Urząd Miasta st. Warszawy chce pomóc lewicowym bojówkarzom ... opłacając ich prawników

Karolina Gałecka poinformowała, że warszawski ratusz może pomóc aktywistom LGBT. Mowa o dofinansowaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej. Tym samym warszawski ratusz ofiaruje pomoc dla bojówkarzy, co może szokować. Do informacji rzecznik prasowej Urzędu Miasta st. Warszawy odniósł się wiceminister sprawiedliwości. Sebastian Kaleta nawiązał do faktu, że Warszawa finansowała szkolenia dla anarchistycznych lewicowych bojówkarzy.

Środowiska związane z totalną opozycją nie raz już pokazały, że są solidarnie z aktywistami LGBT. Działacze LGBT są już nawet wściekli na to, że Rafał Trzaskowski za mało ich wspiera. Do ostatnich wydarzeń w Warszawie nawiązała rzecznik prasowa Urzędu Miasta st. Warszawy Karolina Gałecka i przekazała stanowisko Rarusza w tej sprawie.

Tym samym warszawski Ratusz oferuje pomoc prawną lewicowym bojownikom, co oznacza tym samym, że broni on agresywnych działaczy LGBT.

Następujący wpis Karoliny Gałeckiej pojawił się na Twitterze:

- "W związku z wczorajszymi wydarzeniami, pamiętajcie, ze @warszawa dofinansowuje poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających. Wsparcie to jest bezpłatne dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy”.

Do wpisu rzecznik Miasta st. Warszawy odniósł się na Twitterze wiceminister sprawiedliwości:

- ,,W związku z wczorajszymi wydarzeniami pamiętajcie, że @warszawa opłacała szkolenia dla bojówek lewackich z „taktyk miejskich”, w ramach których Michał Sz był jednym z gości specjalnych. Dlatego nie dziwi, że i pomoc prawną dla przeszkolonych oferują”- zauważył Sebastian Kaleta.

Przy tej okazji warto zauważyć, że z podobną pomocą nie zwrócił się magistrat do poszkodowanych w aferze reprywatyzacji. O czym może świadczyć takie zachowanie władz Warszawy rządzonej przez Rafała Trzaskowskiego.

Rr, wpolityce.pl