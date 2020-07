USA i państwa bałtyckie przeciwko „pisaniu historii na nowo” przez Rosję

Kraje bałtyckie wspólnie z USA wydały wspólne oświadczenie, w którym w sposób zdecydowany sprzeciwiają się „pisaniu historii na nowo” przez Rosję.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo we wspólnym oświadczeniu z ministrami spraw zagranicznych trzech krajów bałtyckich napisał:

Zdecydowanie sprzeciwiamy się jakimkolwiek próbom pisania przez Rosję historii na nowo w celu usprawiedliwienia okupacji i aneksji w 1940 roku krajów bałtyckich przez Związek Radziecki

Oświadczenie to jest reakcją m.in. na tekst Władimira Putina, który ukazał się w amerykańskiej prasie, a w którym Pitin pisze, że „jesienią 1939 roku Związek Radziecki realizując swoje wojskowo-strategiczne zadania obronne rozpoczął proces inkorporacji Łotwy, Litwy i Estonii”.

Rosja próbuje legitymizować „akcesję” tych państw i przyłączenie do ZSRR, a Putin twierdzi, że to „było zrealizowane w oparciu o porozumienia, za zgodą wybranych władz” oraz, że było to zgodne z normami ówczesnego prawa międzynarodowego.

Szef estońskiej dyplomacji Urmas Reinsalu oświadczył w tej sprawie:

- Rosja próbuje stworzyć wrażenie, że legitymizację można uzyskać drogą zbrojnej groźby, a represje przeprowadzano za obopólną zgodą. To skrajnie cyniczne







mp/pap