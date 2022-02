USA: Sąd poparł politykę proaborcyjną Bidena i odrzucił pozew 12 stanów

Jak podaje portal Vatican News, „podpisana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych ustawa budżetowa umożliwi finansowanie ze środków federalnych klinik aborcyjnych Planned Parenthood”. Są apelacyjny w Cincinnati odrzucił właśnie pozwem 12 stanów, które złożyły pozew wobec administracji Joe Bidena, argumentując że „według obowiązujących przepisów, amerykański gabinet nie może dotować aborcji”.

Skargę na finansowanie aborcji z funduszy federalnych wniósł prokurator generalny Ohio Dave Yost. Do niego dołączyli prokuratorzy z Alabamy, Arizony, Arkansas, Florydy, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraski, Oklahomy, Południowej Karoliny i Zachodniej Wirginii.

Wniosek ten miał na celu przywrócenie chroniącego życie prawa z czasów administracji Donalda Trumpa „Zasada Ochrony Życia” („Protect Life Rule”). Okręgowy Sąd Apelacyjny w Cincinnati odrzucił jednak wniosek, ponieważ – jak podaje w orzeczeniu – nie udowodniono, że w wyniku wejścia w życie tej regulacji wnioskujące stany poniosą nieodwracalną szkodę, co było warunkiem koniecznym przyjęcia pozwu.

- Powrót do poprawki miał być „zaporą ogniową” pomiędzy klinikami Planned Parenthood a usługami aborcyjnymi – powiedział Yost. Jak zaznaczył, według nowego prawa, „wszystkie pieniądze są wrzucane do jednego worka”, co oznacza, że kliniki będą mogły dzięki nim przeprowadzać aborcję – czytamy na portalu Vatican News.

Prokurator generalny Ohio Dave Yost przypomniał także, że prawo federalne zabrania finansowania aborcji przez podatników. Jednak według nowych zasad wprowadzonych przez administrację Bidena, „pieniądze z budżetu nie są traktowane jako osobne fundusze i mogą wspierać aborcję w placówkach Planned Parenthood”.

mp/vatican news