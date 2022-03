W Chinach rozbił się samolot ze 133 osobami na pokładzie

Chińskie media informują o katastrofie, do jakiej doszło w prowincji Guangxi. Dziś rano rozbił się tam samolot pasażerski Boeing 737 linii China Eastern Airlines. Na pokładzie były 133 osoby.

Samolot leciał z Kunmingu w prowincji Junnan do Kantonu w prowincji Guangdong. Trwa akcja ratunkowa. Do tej pory nie podano informacji o liczbie zabitych i rannych.

A #China Eastern Boeing 737 passenger crashed in southern China.

The plane was flying from #Kunming to #Guangzhou. There were 133 people on board. pic.twitter.com/hSijGeVxbF