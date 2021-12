W wieku 89 lat zmarł Antoni Gucwiński, wieloletni dyrektor zoo we Wrocławiu

- Zmarł Antoni Gucwiński - wieloletni legendarny dyrektor ZOO Wrocław. Przez lata program „Z kamerą wśród zwierząt”, który prowadził wraz żoną uczył nas wrażliwości wobec naszych „braci mniejszych”. Będzie nam go ogromnie brakować – napisał w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Antoni Gucwiński to były wieloletni dyrektor wrocławskiego ogrodu zoologicznego. W całej Polsce znany był dzięki programowi telewizyjnemu "Z kamerą wśród zwierząt". Funkcję dyrektora Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu objął w woku 1966 r. i pełnił ją do końca 2006 r.

Antoni Gucwiński wraz ze swoją żoną Hanną Gucwińską prowadzili przez ponad 30 lat popularny program telewizyjny "Z kamerą wśród zwierząt".

Akademia Rolnicza we Wrocławiu w roku 2001 r. przyznała mu doktorat honoris causa.

