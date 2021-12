Warchoł o działaniach KE: To bezprawny szantaż!

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował do TK wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP unijnego rozporządzenia wprowadzającego tzw. mechanizm warunkowości. Do sprawy odniósł się wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł, który podkreśla, że mamy do czynienia z bezprawnym szantażem Unii Europejskiej.

- „Widzimy, że dochodzi do bezprawnego zawłaszczania kompetencji przez organy UE i przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Ten wniosek ma na celu ochronę polskiej suwerenności i naszej demokracji”

- powiedział wiceminister Marcin Warchoł, komentując skierowanie przez ministra sprawiedliwości wniosku do TK.

Przypomniał, że to państwa członkowskie przekazują Unii Europejskiej kompetencje w określonych dziedzinach. Polska tymczasem nigdy nie przyznała Brukseli żadnych kompetencji w kwestii wymiaru sprawiedliwości.

- „Bezprawnym szantażem jest, że próbuje nam się odbierać pieniądze, do których mamy absolutnie prawo, jest to uzurpacja kompetencji, na które Polska nigdy się nie zgodziła”

- podkreślił.

kak/PAP