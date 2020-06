Warszawa. Podtopienia. Trzaskowski wyręcza się rządem i podszywa się pod jego sukcesy

W całym kraju przechodzi fala ulewnych deszczów. Najbardziej do tej pory ucierpiało Podkarpacie. Ulewy wczoraj dotknęły także Warszawę. Warszawskie ulice stanęły podobnie jak warszawski ratusz, który wyraźnie nie radzi sobie z zarządzaniem kryzysowym w stolicy polski. Mieliśmy już awarię oczyszczalni ścieków „Czajka”, która spowodowała jedną z największych katastrof ekologicznych w naszym kraju. Kilka dni temu mieliśmy ponowne spuszczanie ścieków do Wisły, a wczoraj po ulewnych deszczach Warszawa stanęła.

Przy awarii „Czajki” konieczna była pomoc rządu i wojska, bo Rafał Trzaskowski na tym stanowisku zwyczajnie sobie nie radzi. Wczoraj wieczorem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski co prawda zwołał posiedzenie stołecznego sztabu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ale co z tego wyniknie? Czy znowu konieczna będzie pomoc rządu, a następnie Trzaskowski i jego urzędnicy ogłoszą to jako ich własny sukces?

Premier Mateusz Morawiecki napisał na swoim profilu na Facebooku:

- Wieczór spędziłem w swojej piwnicy na usuwaniu skutków ulewy, która przeszła nad osiedlem, na którym mieszkam; sprawdźmy, czy sąsiedzi nie potrzebują pomocy

Oraz:

- Przez Polskę znowu przechodzą nawałnice. Dziś jak wielu mieszkańców Warszawy spędziłem w domu (a właściwie w piwnicy) wieczór na usuwaniu skutków ulewy która przeszła nad osiedlem, na którym mieszkam"

Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk na antenie :Polsat News stwierdził:

- Każdy może zobaczyć, jak wygląda zalana Warszawa. Ile instytucji, różnego rodzaju miejsc użyteczności jest odciętych i nie może funkcjonować. Premier w sposób naturalny zwołał sztab kryzysowy

Dodał też:

Dodał też:

- Każdy może zobaczyć za pośrednictwem mediów czy mediów społecznościowych, jak wygląda zalana Warszawa. Ile instytucji, różnego rodzaju miejsc użyteczności jest odciętych i nie może funkcjonować. Premier w sposób naturalny zwołał sztab kryzysowy - wskazał. Przekazał, że odnotowano ponad 400 interwencji państwowej straży pożarnej, a wsparcie ściągane jest także spoza Warszawy.

