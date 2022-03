Warszawa: rozpoczęło się spotkanie ministrów Ukrainy i USA

Dzisiaj rano Biały Dom poinformował, że przebywający z wizytą w Warszawie prezydent Biden weźmie udział w spotkaniu sekretarzy stanu USA i sekretarza obrony z ich ukraińskimi odpowiednikami.

Spotkanie właśnie się rozpoczęło, o czym poinformował na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

"Specjalny format 2+2 pozwala nam szukać praktycznych decyzji zarówno w sferze politycznej oraz obronnej w celu wzmocnienia zdolności Ukrainy do przeciwstawienia się rosyjskiej agresji" - napisał na Twitterze Kułeba.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS