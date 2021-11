,,Warsztat Józefa’’. Przeżyj niezwykłe rekolekcje adwentowe

Profeto.pl przygotowało rekolekcje adwentowe zatytułowane „Warsztat Józefa". 7-odcinkowy cykl oparty został o list papieża Franciszka z okazji kończącego się Roku św. Józefa „Patris corde".

Wideorozważania prowadzi duet ks. Michał Olszewski SCJ – twórca grupy medialnej i prezes Fundacji Profeto i o. Michał Legan OSPPE – rzecznik prasowy sanktuarium na Jasnej Górze i wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Ks. Michał Olszewski zwraca uwagę na myśl papieża Franciszka, który przypomina, że gdy Kościół w całej swojej historii wiele razy miał kłopoty mówił: idźmy do Józefa – on nam pomoże. –

A dlaczego mamy iść do Józefa? On jest zarządcą spichlerza, a tym spichlerzem jest Jezus – to On jest ziarnem, On może nas nakarmić – dodaje o. Michał Legan.

Odcinki rekolekcji „Warsztat Józefa" będą ukazywały się od 2 grudnia w kolejne poniedziałki i czwartki Adwentu na portalu profeto.pl.