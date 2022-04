Waszczykowski do ukraińskich dyplomatów: Może to czas na symboliczny gest wobec Polaków?

Były polski minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zwrócił uwagę ukraińskiej dyplomacji na fakt, że być może znajdujemy się w odpowiednim momencie, by ukraińska strona zaczęła wykonywać pewne symboliczne gesty wobec Polaków na drodze pojednania między naszymi narodami.

Waszczykowski nawiązał do sytuacji Cmentarza Orląt Lwowskich. W swym opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie, w którym oznaczył profile ukraińskiego MSZ i ambasady Ukrainy w Polsce, zamieścił zdjęcia słynnych lwów znajdujących się przed wspomnianym cmentarzem sugerując, że znajdujemy się być może we właściwym momencie, by ukraińskie władze zdecydowały się na odsłonięcie rzeźb.

„Może to czas na symboliczny gest?” – napisał były szef polskiej dyplomacji i dodał, że jest to „tylko myśl”.

Cmentarz Orląt Lwowskich zwany też Cmentarzem Obrońców Lwowa to autonomiczna część Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Spoczywają na nim ciała ok. 3 tys. osób, głównie uczestników wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918-19 oraz wojny polsko-bolszewickiej poległych w latach 1918-20.

ren/twitter