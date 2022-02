Watykan. Komisja Teologów: Ks. Woźny żył cnotami w stopniu heroicznym

Trwa proces beatyfikacyjny zmarłego w opinii świętości przed blisko czterema dekadami kapłana archidiecezji poznańskiej, byłego więźnia obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dachau, a potem więzionego również przez UB – ks. Aleksandra Woźnego.

Postulator procesu, ks. Wojciech Muller poinformował, że „1 lutego 2022 r. w godzinach popołudniowych, w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie odbyła się dyskusja Komisji Teologów nad Positio Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego. Wynik tej konsulty jest jednogłośnie pozytywny – affirmative, a to oznacza, że teolodzy wyznaczeni przez Kongregację zgodzili się, co do tego, że ks. Aleksander Woźny żył cnotami w stopniu heroicznym”.

Jak wyjaśnił ks. Muller „pozytywna decyzja Komisji Teologicznej oznacza, że sprawa beatyfikacji ks. Woźnego zostanie skierowana do Komisji Biskupów i Kardynałów (o terminie tejże Komisji zostanie poinformowany postulator w najbliższym czasie). Jeżeli również wynik tej Komisji będzie pozytywny, to ostatnim krokiem w formalnym procesie beatyfikacyjnym będzie podpisanie przez papieża Dekretu o heroiczności życia i cnót Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego. Od tego momentu Słudze Bożemu będzie przysługiwał tytuł „Czcigodny”, a do beatyfikacji będzie potrzebny zatwierdzony przez Kongregację cud”.

ren/archpoznan.pl