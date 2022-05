Ważny gest Ukrainy. Premier Morawiecki: Nic nas nie podzieli

„Nic nas nie podzieli – jesteśmy zjednoczeni jak nigdy dotąd!” – napisał premier Mateusz Morawiecki, komentując odsłonięcie posągów lwów na Cmentarzu Orląt Lwowskich.

We Lwowie miał dziś miejsce bardzo ważny gest dla polsko-ukraińskich relacji. Na Cmentarzu Obrońców Lwowa odsłonięto posągi lwów strzegących wejścia do nekropolii. Dwa kamienne lwy stanęły tam przed II wojną światową. Jeden z nich ma na tarczy napis: „Zawsze wierny”, a drugi „Tobie Polsko”. W latach 70-tych posągi zostały usunięte przez sowieckie władze. Na swoje miejsce wróciły w 2015 roku dzięki staraniom Fundacji Dziedzictwa Kulturowego oraz Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. Posągi jednak zasłonięto, ponieważ lwowska rada obwodowa wystąpiła o sprawdzenie, czy ich przeniesienie nie ma charakteru antyukraińskiego.

Do odsłonięcia posągów odniósł się w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki wskazując, że gest ten jest dowodem polsko-ukraińskiej przyjaźni.

- „Cieszę się, że wspólnie dbamy o zabytki związane z naszą wspólną historią. To również symboliczna, czytelna i jasna wiadomość dla wszystkich wrogów Polski i Ukrainy. Nic nas nie podzieli - jesteśmy zjednoczeni jak nigdy dotąd!”

- napisał szef rządu.

kak/Wprost.pl, DoRzeczy.pl