Węgry w coraz silniejszym uścisku Putina. Budapeszt zaciąga pożyczkę w Moskwie

Rosja coraz bardziej uzależnia od siebie Węgry. We wrześniu Budapeszt podpisał 15-letni kontrakt z Gazpromem na dostawy gazu przez Serbię i Austrię. Teraz natomiast RIA Nowosti informuje, że Rosja zgodziła się na zmiany w umowie dot. ogromnej pożyczki na rozbudowę węgierskiej elektrowni jądrowej.

RIA Nowosti przekazała, że wyższa izba rosyjskiego parlamentu ratyfikowała dziś protokół w sprawie zmiany umowy rządowej o udzieleniu Węgrom pożyczki państwowej w wysokości 10 mld euro na sfinansowanie budowy elektrowni jądrowej.

Umowę podpisano w 2014 roku. Do tej pory Węgry wykorzystały 320,4 mln euro pożyczki i spłaciły już tę część kredytu. Teraz do Węgier popłyną kolejne środki. Pierwotnie pożyczka miała zostać wykorzystana do 2025 roku. Wprowadzone zmiany przedłużają ten czas do 2030 roku. Rozbudowę elektrowni realizuje rosyjski koncern Rosatom.

