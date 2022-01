Wiceminister klimatu: To skok na pieniądze mieszkańców UE

Wiceszef resortu klimatu Jacek Ozdoba gościł dziś w programie „#Jedziemy” na antenie TVP Info, gdzie mówił o konieczności reformy systemu ETS. Polityk wskazał, że wzrost cen energii ma związek ze skandalicznymi działaniami spekulantów, którzy „mrożą” uprawnienia do emisji.

Wiceminister klimatu podkreślił, że problemem nie jest sama idea systemu ETS. Problemem jest próba stworzenia przez wiceszefa KE Franka Timmermansa „machiny do zarabiania pieniędzy”.

- „Chodzi o to, by ceny węgla były jak najwyższe i by było to nieopłacalne. (…) Widzimy wprost jawną korupcję – politycy europejscy przechodzą do spółek zależnych od Gazpromu, być może ktoś ma powiązania z tymi środowiskami, które zarabiają gigantyczne pieniądze na handlu emisjami”

- stwierdził.

Wskazał, że obecnie rozważany jest pomysł rozszerzenia handlu emisjami na kwestię transportową.

- „Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Skok na pieniądze pochodzące od mieszkańców jest dziś pod trzema literami: ETS”

- podkreślił.

kak/TVP Info, portal tvp.info.pl