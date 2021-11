Wicepremier Sasin: Skutki ,,tarczy antyinflacyjnej’’ odczujemy jeszcze w tym miesiącu

Wicepremier Jacek Sasin komentował w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info zaprezentowaną dziś przez rządzących „tarczę antyinflacyjną”, która ma zniwelować skutki inflacji. Podkreślił, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia spadną ceny benzyny. Kolejne rozwiązania rząd wprowadzi na początku nowego roku.

- „[Tarcza antyinflacyjna] ochroni wszystkich. (…) To powszechna obniżka podatków, a dodatkowo ci ubożsi dostaną jeszcze wsparcie w postaci rekompensaty tej części, której obniżyć nie możemy. (…) Chodzi o VAT na żywność”

- podkreślił minister aktywów państwowych.

- „Jeśli chodzi o benzynę, to rzeczywiście jeszcze w grudniu, jeszcze przed świętami, ta obniżka wejdzie w życie. Te pozostałe regulacje będą wchodziły od 1 stycznia”

- zapowiedział.

Wicepremier zapewnił, że jeszcze w tym roku odczujemy skutki wprowadzonych zmian.

- „Chodzi nam o to, żeby to paliwo rzeczywiście nieco zmalało, stąd decyzja, żeby akcyzę obniżyć do poziomu, na jaki pozwalają nam regulacje unijne, więcej nie możemy. To najniższy możliwy poziom. To również rezygnacja z pobierania podatku handlowego z handlu paliwami”

- wyjaśnił.

Stwierdził, że „spadek inflacji na początku przyszłego roku będzie bardzo wyraźny”.

- „Ta inflacja ma źródło w obszarach, które nie zależą od nas. (…) Jest spowodowana kryzysem, który wywołał Covid-19”

- zaznaczył.

Podkreślił, że przygotowane rozwiązania nie stanowią niebezpieczeństwa dla polskich finansów.

Przypomniał też, że radykalny wzrost cen gazu wynika z manipulacji Rosji, która zmniejszając dostawy do Europy chce wymusić uruchomienie gazociągu Nord Stream 2.

kak/TVP Info, wPolityce.pl