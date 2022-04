Wicepremier Ukrainy: Merkel powinna prosić świat o przebaczenie

„Teraz Merkel powinna poprosić cały świat o przebaczenie za to, co stało się w Ukrainie” – stwierdziła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk nie ukrywając, że to wieloletnia polityka Berlina pozwoliła Rosjanom rozpocząć wojnę.

Wiceszefowa ukraińskiego rządu wskazała, że zmanipulowana przez Władimira Putina była kanclerz Niemiec Angela Merkel uzależniła od siebie Rosję i Niemcy.

- „Teraz Merkel powinna poprosić cały świat o przebaczenie za to, co stało się w Ukrainie. To jest jej współodpowiedzialność. Ona mówi o dobrych intencjach, a my mówimy, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane”

- stwierdziła Wereszczuk.

Przypomniała, że Polska i Ukraina od dawna ostrzegały, iż rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stram 2 zostanie przez Rosję wykorzystany jako broń przeciwko Zachodowi.

Wicepremier podkreśliła, że polityka ustępstw nie zatrzyma rosyjskiej agresji.

- „Musimy żywcem wyrwać Putinowi zęby, żeby już nie groził ani Ukrainie, ani Polsce”

- powiedziała.

kak/wp.pl