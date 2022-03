[Wideo 18+] Drastyczne sceny rozgromienia Rosjan w Hostomelu pod Kijowem

Niezależna białoruska telewizja NEXTA opublikowała w internecie filmy i zdjęcia przedstawiające krajobraz po bitwie w Hostomelu. Jest to miast w pobliżu stolicy Ukrainy Kijowa, gdzie znajduje się strategiczne lotnisko.

O lotnisko to trwają zażarte walki pomiędzy wojskami ukraińskimi i rosyjskimi. Ukraińcy poinformowali o odparciu kolejnego ataku rosyjskich najeźdźców.

„Hostomel wygląda teraz tak, (…) Pokonana kolumna najeźdźców” – czytamy na profilu NEXTA na Twitterze. Wpis umieszczono w piątek o godzinie 10:00 i są do niego dołączone zdjęcia oraz nagranie wideo i zdjęcia (przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich).

Materiał zawiera kompletnie doszczętnie zniszczone rosyjskie wozy pancerne i czołgi. Na ulicach oraz na wozach i w nich widoczne są spalone zwłoki rosyjskich żołnierzy.

#Hostomel now looks like this. pic.twitter.com/Xd8kCFl5Rx