[Wideo] Absurdy Michnika w czeskiej telewizji – bardziej boi się polskiego rządu niż Putina

- Jeśli dziwicie się, że "Gazeta Wyborcza" żałuje rodzin najeźdźców rosyjskich, to posłuchajcie tego.

Adam Michnik: "ja się bardziej obawiam rządów partii Jarosława Kaczyńskiego niż Putina" – pisze na Twitterze Dariusz Matecki i załącza materiał wideo.

W dobie dezinformacji i absurdów, kolejnym aberracyjnym porównaniem posłużył się redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik. W wywiadzie udzielonym czeskiej telewizji ČT24 stwierdził publicznie, że rządy Władimira Putina są bardziej bezpieczne od sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

„Prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o Polskę, to obawiam się bardziej rządów partii Jarosława Kaczyńskiego niż Putina” - stwierdził Michnik.

Wyliczał też, co wszystkiego tego, co w Polsce nie przebiega po jego myśli. Stosował przy tym typowo putinowską narrację – zaprzeczał oczywistym faktom i mijał się z prawdą.

„To jest destrukcja polskiego wojska, to jest destrukcja systemu państwa prawa, to jest destrukcja trójpodziału władzy, i to jeszcze nie jest koniec tej destrukcji” — wymyślał na temat działań obecnego rządu.

Biorąc pod uwagę ilość wypowiadanych przez niego absurdów, jego teorie i opowiastki zdecydowanie należy postawić na tej samej półce, co kosmitów byłego prezydenta Lecha Wałęsy.

mp/twitter/portal tvrepublika.pl