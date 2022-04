[Wideo] Anonymus przejęli monitoring Kremla i ostrzegają Putina

Jak czytamy na profilu hakerów Anonymus na Twitterze, grupa The Black Rabbit World, która działa w imieniu Anonymous, uzyskała dostęp do systemu monitoringu wizyjnego Kremla. Załączono też nagrania pokazujące, że włamanie zostało dokonane.

Na nagraniu widzimy ujęcia z różnych kamer zainstalowanych na korytarzach i w pomieszczeniach gmachów Kremla.

"Nie przestaniemy, dopóki nie ujawnimy wszystkich waszych sekretów" – piszą hakerzy do Putina i Rosjan.

Jest to już kolejny atak hakerów nieformalnej grupy Anonymus prowadzony w proteście przeciwko agresji Rosji na Ukrainę.

Dotychczas hakerzy Anonymous włamali się m.in. do sieciowych zasobów MON Rosji, najwyższych struktur rosyjskiej cerkwi oraz Banku Centralnego Rosji.

Ponadto Anonymous ujawnili prywatną korespondencję pomiędzy Władimirem Putinem Siergiejem Szojgu, która dotyczyła planów wycinki ukraińskich lasów.

Spektakularne były też włamania do rosyjskiej telewizji publicznej i nadawanie materiałów pokazujących, co naprawdę dzieje się na Ukrainie w przeciwieństwie do oficjalnej propagandy Kremla.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB