[Wideo] Białoruski Speznaz stoi za niebezpieczną operacją jaka miała miejsce dziś w nocy

"Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jak dalej podaje resort, za tymi niebezpiecznymi działaniami stoi białoruski Speznaz, na co wyraźnie wskazują zebrane dowody.

Białoruskie służby najpierw wykonały rekonesans i doprowadziły do uszkodzenia ogrodzenia granicznego. Następnie funkcjonariusze reżimu Łukaszenki zmusi migrantów do obrzucenia polskich żołnierzy kamieniami, co miało odwrócić ich uwagę, a próba przekroczenia granicy miała miejsce kilkaset metrów dalej.

Operacją kierowały białoruskie jednostki specjalne.

Żołnierze białoruskiego Specnazu kierowali wczorajszym atakiem migrantów w Dubiczach Cerkiewnych. pic.twitter.com/LC4PkXbWNI — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

