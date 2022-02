[Wideo] Były już „zielone ludziki” na Krymie, teraz są „nieoznakowane czołgi” w Donbasie

Jak donosi agencja Reutersa, wczesnym rankiem we wtorek na przedmieściach Doniecka pojawiły się kolumny pojazdów wojskowych, w tym czołgów i transporterów opancerzonych.

Agencja powołuje się na świadka, który zaobserwował około pięciu jadących w kolumnie czołgów przy jednym z wjazdów do miasta oraz dwa kolejne w innej jego części.

Według świadka agencji, czołgi nie były oznakowane. Pojawiły się one natomiast na terenach okupowanych przez prorosyjskich separatystów kilka godzin po podpisaniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina dekretu o uznaniu niepodległości tzw. „republik ludowych” – Donieckiej i Ługańskiej.

Następnie w orędziu Putin poinformował też o wysłaniu do Donbasu rosyjskich wojsk, w charakterze „sił pokojowych”.

Jak dodaje Reuters, poza czołgami w przejeżdżających kolumnach widoczne były również transportery opancerzone i ciężarówki.

A @Reuters witness saw tanks and other military hardware on the outskirts of Donetsk, the capital of one of two breakaway regions of eastern Ukraine, after Russian President Vladimir Putin recognized them as independent https://t.co/CfsYwia0bM pic.twitter.com/60YcnUyGvs