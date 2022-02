[Wideo] CNN: Wojska białoruskie też przekroczyły granice Ukrainy

Jak donosi PAN, powołując się na CNN, w dniu dzisiejszym poza otwartym atakiem Rosji na Ukrainę, na jej terytorium weszły także wojska białoruskie około 200 km od Kijowa.

CNN powołując się na ukraińską straż graniczną podaje, że białoruskie czołgi przekroczyły przejście graniczne w Senkiwce w obwodzie czernichowskim. Przejście graniczne znajduje się u zbiegu granic Rosji, Ukrainy i Białorusi, ok. 200 km od Kijowa.

Potwierdzają to nagrania z kamer na tamtejszym przejściu granicznym. Widoczna jest na nim kolumna czołgów oraz pojazdów opancerzonych, które przekraczają granicę ukraińsko-białoruską.

CNN przypomina, że administracja USA ostrzegała wcześniej Białoruś o dotkliwych konsekwencjach w przypadku wzięcia udziału w rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

NOW: Ukrainian Border Guard video, obtained by CNN, shows military tanks rolling into Ukraine from Belarus which borders Ukraine in the north. pic.twitter.com/aTrzvjylB1